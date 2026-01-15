Тръмп гледа към Гренландия през призмата на имотен предприемач. Той се движи от личните си амбиции да остане в американската история като човек, който е добавил територия към САЩ. Това коментира в предаването „Пресечна точка” експертът по национална и международна сигурност Ивайло Иванов.

Според него не трябва да се изненадваме от нищо, което прави Тръмп. Той посочи речта му при встъпването му в длъжност. „В нея имаше много притеснителни части. Особено една, в която той каза, че развиващите се държави са тези, които просперират икономически и териториално се разширяват. Ето ви отговора защо той смята, че трябва на всяка цена да вземе Гренландия, въпреки че няма нито един политически, военен или стратегически аргумент, който да налага САЩ да притежават Гренландия”, посочи експертът.

Защо Тръмп иска да завземе Гренландия

Той припомни, че по силата на сключен двустранен договор с Дания, САЩ могат да разполагат колкото пожелаят въоръжени сили на територията на Гренландия. В момента има една американска база, която е свързана с американската противоракетна отбрана, за да може да засича балистични ракети, които евентуално можело да бъдат изстреляни по време на Студената война.

„Но тогава в тази база, както и в още няколко по-малки, е имало около 10 000 американски войници. Както и вчера външният министър на Дания, заедно с този на Гренландия заявиха – те са готови да работят за това и ще бъдат щастливи, ако договорят със САЩ разширяване на това военно присъствие. Така че САЩ нямат нужда да притежават Гренландия, за да увеличат военното си присъствие”, коментира експертът.

По отношение на икономическите аргументи на Тръмп, Иванов посочи, че и Гренландия, и Дания са отворени към американски инвестиции. „Всяка американска компания, която пожелае, може да разработва находища на минерални ресурси на територията на Гренландия. Проблемът е, че през последното десетилетие имаше две американски компании, които се пробваха и се отказаха. Първо – липсва инфраструктура. Тя е концентрирана в няколко съвсем малки населени места. Второ – климатичните условия са изключително тежки. И на трето място – няма работна ръка, която да осъществява тази дейност”, каза Иванов. Според него тази територия може да стане по-привлекателна в бъдеще заради затоплянето на климата и когато бъде изградена инфраструктура.

Тръмп: Ще завладеем Гренландия - по лесния или по трудния начин

Амбициите на Тръмп могат да доведат до катастрофални последици както за Трансатлантическите отношения, така и за самите Щати. „Доналд Тръмп си мисли, че военната сила е това, което прави САЩ лидер, без да разбира, че истинското предимство са съюзите и съюзниците, които страната има по целия свят”, смята експертът по сигурността. „Подобен ход ще накара всеки съюзник – Япония, Южна Корея, Австралия, Филипините – да се замисли дали утре САЩ няма да се окажат техен противник”, продължи той.

Катастрофално ще е и за международните отношения. „Това ще отвори вратата да виждаме подобни действия от всяка държава, която има достатъчно военна да предяви подобни претенции към някоя територия, която пожелае. Това ще е законът на джунглата”, смята Иванов.

Редактор: Ина Григорова