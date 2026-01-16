Изследователи са открили, че дъвченето на дъвка може да помогне за подобряване на концентрацията и облекчаване на стреса.

Този навик датира отпреди поне 8000 години в Скандинавия, където хората дъвчели брезова смола, за да я омекотят и да я използват като лепило за инструменти. Други древни култури, включително гърците, коренните американци и маите, също дъвчели дървесна смола за удоволствие или успокояващ ефект. В края на 19-ти и началото на 20-ти век Уилям Ригли-младши превръща дъвченето на дъвка от любопитство в масов потребителски навик. Неговите марки я рекламират като начин за успокояване на нервите, задоволяване на глада и подобряване на концентрацията. През 40-те години на миналия век изследвания показват, че дъвченето на дъвка намалява напрежението, но не могат да обяснят защо.

Сега учените най-накрая започват да разбират биологичните корени на тези дългогодишни вярвания. В проучване от 2025 г. изследователи от Университета в Шчечин в Полша анализират повече от три десетилетия невроизобразяващи изследвания, за да изследват какво се случва в мозъка, когато хората дъвчат дъвка. Авторите установяват, че дъвченето променя мозъчната активност в области, свързани с движението, вниманието и регулирането на стреса. Проучването установи, че дъвченето на дъвка активира не само двигателните и сензорните мозъчни мрежи, участващи в дъвченето, но и области от по-висок порядък, свързани с вниманието, бдителността и емоционалния контрол.

Потвърждават се и по-ранни открития, че дъвченето на дъвка може да облекчи стреса, но само в определени ситуации. В лабораторни експерименти хора, които дъвчели дъвка, докато изпълнявали умерено стресиращи задачи, като например публично говорене или ментална аритметика, често съобщавали за по-ниски нива на тревожност от тези, които не го правили.

Дъвченето на дъвка обаче не винаги намалявало тревожността в стресови медицински ситуации, като например непосредствено преди операция. В няколко проучвания изследователите също така установили, че хората, които дъвчели дъвка, не запомняли списъци с думи или истории.

