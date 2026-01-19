За пета поредна година шейни зоната до хижа "Алеко" на Витоша отваря врати. Специализираната писта вече е с достатъчно сняг и е обработена, което позволява да бъде открита през този уикенд.

Съоръжението, което беше пуснато преди 5 години по инициатива на „София – европейска столица на спорта“ със съдействието на „Витоша ски“, ще е отворено всеки уикенд през цялата зима при подходящи метеорологични условия. В останалите дни пистата също ще може да се ползва, но без предпазните мрежи и обслужващ персонал.

Шейни зоната е част от стремежа на Столичната община хората да живеят активно, да спортуват и да се отдават на физически и забавни занимания през зимата. Междувременно, в сътрудничество с „Мачирски спорт“, Фондация „София – европейска столица на спорта“ отвори преди 3 години и втора специализирана шейни зона, която се намира на малкия склон в местността "Офелиите". Там малчуганите могат всеки ден да се наслаждават на спускането по снега.

„София – европейска столица на спорта“ е подготвила още много снежни празници през зимата – най-близките са Витоша зимен фест на 24 януари край хижа "Алеко" и Зимен семеен фест на 8 февруари на Офелиите.

