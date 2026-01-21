Мексико изпрати 37 затворници в САЩ на фона на нарастващия натиск от администрацията на президента Доналд Тръмп за разбиване на мощните наркокартели в страната. Вашингтон е обещал, че няма да иска смъртно наказание за осъдените.

Това е третата подобна операция в рамките на една година - нещо безпрецедентно в отношенията между двете държави. Общият брой не предадените от Мексико осъдени към момента е 92 души. Последното прехвърляне е започнало от затвора "Ел Алтиплано" - един от най-строго охраняваните в страната.

Седем военни самолета са транспортирали затворниците до шест дестинации в САЩ - Сан Диего, Сан Антонио, Вашингтон, Хюстън, Ню Йорк и Пенсилвания, съобщи в публикация в социалната мрежа X ръководителят на силите за сигурност Омар Гарсия Харфуч.

Мексико предаде на САЩ основни фигури от престъпния свят на страната

Според властите тези 37 души са били оперативни фигури в големи престъпни организации и са представлявали реална заплаха за националната сигурност. Мексиканското правителство подчерта, че операцията е извършена при пълно зачитане на националния суверенитет и при изричното условие смъртното наказание да не бъде прилагано.

Искането за прехвърлянето е дошло от американското Министерство на правосъдието, но това не е първият подобен случай. През август Мексико предаде още 26 затворници, сред които Хуан Карлос Феликс - зет на лидер от картела "Синалоа", един от ръководителите му - наркобарона Исмаел "Ел Майо" Самбада, както и Сервандо Гомес - известен като "Ла Тута", който е бивш лидер на картела "Рицарите тамплиери".

Над 11 000 депортирани мигранти от САЩ са приети в Мексико

Тези операции напомнят за първото прехвърляне през февруари миналата година, когато Мексико предаде Рафаел Каро Кинтеро - един от най-издирваните бегълци в САЩ от 1985 г. насам, обвинен в отвличането и убийството на агента за борба с наркотиците Енрике Камарена.

Нито едно от трите исторически предавания не е било формална екстрадиция. Мексико настоява, че става дума за прехвърляния, извършени в рамките на двустранно сътрудничество между двете държави.

Редактор: Станимира Шикова