Очаква се лошото време да продължи и в четвъртък
Двама души загинаха при тежки наводнения в Гърция. Едно от най-силно засегнатите места са предградията на Атина. Пожарната служба обяви, че жена се е удавила на улица в Глифада, след като била затисната и повлечена от водите кола. Службите са получили стотици сигнали за наводнени имоти и отнесени автомобили.
Очаква се лошото време да продължи и в четвъртък. Фронтът се мести към източната част на Гърция, където също се очакват значителни валежи и има потенциална опасност от наводнения.
Редактор: Мария Барабашка
