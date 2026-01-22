Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е предложил никакъв компромис относно суверенитета на Гренландия по време на разговорите си с американския президент Доналд Тръмп. Това уточнение от говорителите на Алианса се наложи, след като Тръмп обяви: "След много продуктивна среща с Марк Рюте, формирахме рамка на бъдеща сделка за Гренландия“. Той не даде подробности какви са детайлите на тази сделка.

Тръмп изрази увереност, че ще анексира Гренландия



В речта си на Световния икономически форум в Давос Тръмп първо отхвърли варианта Съединените щати да завземат Гренландия със сила, а след това обяви, че няма да има наказателни мита за 8-те европейски страни, на които се заканваше, заради позицията им относно острова.

Тръмп: Ще завладеем Гренландия - по лесния или по трудния начин

"Това е максималната дългосрочна сделка. Поставя всички в изгодна ситуация, особено що се отнася до сигурността, полезните изкопаеми и всичко останало. Сделката е безкрайна. Няма срок. Няма пари. Хората работят по детайлите в момента. Но това е така наречената безкрайна сделка. Завинаги е", обяви американският президент Доналд Тръмп.

Редактор: Станимира Шикова