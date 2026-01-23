Странно е, че в момент, в който сме "държава на оставките", намерихме време да влезем в Съвета за мир. Трябва да ни светне червена лампа, че освен нас от целия ЕС само Унгария се включи. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS журналистът и кореспондент на „Club Z” в Брюксел Момчил Инджов в коментар за включването на страната ни в Съвета за мир, организиран от президента на САЩ Доналд Тръмп. Подписа си под Хартата в четвъртък постави премиерът в оставка Росен Желязков, който участва в церемонията в Давос.

"Италия е поредната страна, която отказа членство, както и Германия. Фактът, че сега ние сме в компанията на човек като Виктор Орбан, определян като „черната овца“, е повече от красноречив. Какво повече да коментираме? Може само да се срамуваме", подчерта той.

По думите на Инджов съвсем логично било премиерът в оставка да не говори пред журналистите след церемонията.

Политически реакции след присъединяването на България към Съвета за мир

И припомни, че сме „държавата на оставките”, тъй като имаме президент, кабинет и премиер в оставка. „И в такъв момент се намира време да се включим в този Съвет за мир, който общо взето е някакъв съвет на Тръмп. Както написа колега журналист: „В този съвет Тръмп има правомощията на Рамзес Втори". Всичко е Тръмп - даже емблемата е с американския континент, а всъщност организацията е за Газа”, изтъкна той.

Инджов припомни, че Европейският съвет няма позиция за този съвет, защото темата е изникнала в последния момент. „Въпросите, обсъждани на заседанието на извънредния Европейски съвет в Брюксел бяха свързани предимно с Гренландия и Унгария. Лидерите просто потвърдиха случилото се в Давос, защото всички тези договорки бяха постигнати там”, каза още журналистът.

България е сред основателите на Съвета за мира, Желязков подписа Хартата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Въпросът как имиджово ще повлияе на страната ни участието ѝ в Съвета за мир Инджов коментира с думите: „Вие как мислите? При положение че заставаш в един отбор с Орбан. Освен това в този съвет го няма другото „лошо момче“ Роберт Фицо – премиерът на Словакия, няма го и новото „лошо момче“ Андрей Бабиш - министър-председателят на Чехия”.

Според Инджов случилото се води до въпроса какво ще става в България на предстоящите парламентарни и президентски избори. „Не се ли готви някаква „орбанизация”? Да не забравяме, че напролет и в Унгария предстоят избори. За пореден път уж Орбан ще ги губи, макар че вече никой не смее да прогнозира. И тук изниква въпросът - не се ли появява още една държава, която според някои среди ще „се опъва” на Брюксел, но според проевропейски настроените хора обръща гръб на Европа и застава в един отбор с такива като Орбан. Това не е голяма гордост”, изтъкна той.

Редактор: Станимира Шикова