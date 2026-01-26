Силната зимна буря, връхлетяла САЩ, взе седем жертви. Над 11 400 полета бяха отменени в неделя в САЩ, след като мощна зимна буря обхвана голяма част от страната.

Бурята засегна район от южните части на Скалистите планини до Нова Англия. В тежки зимни условия в момента живеят близо 180 милиона души – повече от половината население на страната, информира Националната метеорологична служба. Очакваше се в североизточните щати да паднат между 30 и 60 см сняг, включително във Вашингтон, Ню Йорк и Бостън. Температурите на места в страната паднаха до около минус 25 градуса.

Очаква се зимната буря да продължи още 4-6 дни, сочат прогнозите на синоптиците.

По данни на аналитичната компания Cirium, водещ световен източник на анализи за авиацията, това е най-мащабното събитие с отменени полети от началото на пандемията от COVID-19. Най-силно засегнати са били летищата в североизточната част на страната. Летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк временно спря работа в неделя следобед, а на „Роналд Рейгън“ във Вашингтон всички излитащи полети за деня бяха отменени.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Във Филаделфия бяха отменени 94% от полетите, а на международното летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк – около 80 на сто. Значителни смущения бяха отчетени и на летищата в Далас – Форт Уърт, Шарлът и Атланта.

Най-голям брой отменени полети отчетоха American Airlines, „Delta Air Lines, Southwest Airlines, United Airlines и (JetBlue), сочат данните на FlightAware.

Експерти предупредиха, че възстановяването на въздушния трафик може да отнеме дни, като закъсненията ще имат отражение и върху полети извън директно засегнатите от бурята райони.

