Парис Хилтън е решена да покаже, че зад образа на светска икона и риалити звезда стои много повече. Това прави новият документален филм Infinite Icon: A Virtual Memoir, който тръгва по кината на 30 януари и представя 44-годишната Хилтън в изненадващо различна светлина.

Лентата проследява работата ѝ по електро-поп албума Infinite Icon от 2024 г., както и подготовката за големия му концерт в „Холивуд Паладиум“ в Лос Анджелис. Премиерата на филма се състоя преди дни именно там и привлече сериозен интерес, тъй като показва Парис не само като музикант, но и като активен застъпник за обществени каузи.

„Искам хората да видят по-сериозната ми страна, различна от образа, с който станах известна в края на 90-те“, споделя Хилтън. Тя признава, че дълги години е използвала публичната си персона като защита след преживени травми и началото на риалити формата The Simple Life. „Играех тази роля сезон след сезон, а светът ме опозна точно така“, казва тя.

Днес Парис Хилтън не отрича забавната си страна, но настоява, че е време да бъде възприемана и като зряла личност с кауза. Част от филма е посветена на нейната активна работа за по-строг контрол върху програми за грижа за младежи – тема, за която тя говори открито, след като като тийнейджърка е била подложена на физическо и емоционално насилие в подобни центрове.

„Знаех, че трябва да използвам гласа си. Това е най-смисленото нещо, което съм правила в живота си“, казва Парис Хилтън – този път далеч отвъд клишето за светска икона.

Редактор: Ралица Атанасова