Висши представители на трите страни са се срещнали, за да обсъдят как може да се отговори на американските опасения за сигурността в Арктика
Преговори между Съединените щати, Гренландия и Дания са започнали в сряда, съобщи датското външно министерство. Страните се опитват да разрешат дипломатическата криза, предизвикана от намерението на президента Доналд Тръмп да придобие арктическата територия.
България е сред държавите, подкрепили Гренландия и Дания в Съвета на Европа
Висши представители на трите страни са се срещнали, за да обсъдят как може да се отговори на американските опасения за сигурността в Арктика, като същевременно ще зачетат червените линии на Кралството. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по-рано, че САЩ вече са започнали процес и ще се проведат технически срещи с представители на Гренландия и Дания.Редактор: Дарина Методиева
