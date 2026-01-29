Преговори между Съединените щати, Гренландия и Дания са започнали в сряда, съобщи датското външно министерство. Страните се опитват да разрешат дипломатическата криза, предизвикана от намерението на президента Доналд Тръмп да придобие арктическата територия.

България е сред държавите, подкрепили Гренландия и Дания в Съвета на Европа

Висши представители на трите страни са се срещнали, за да обсъдят как може да се отговори на американските опасения за сигурността в Арктика, като същевременно ще зачетат червените линии на Кралството. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви по-рано, че САЩ вече са започнали процес и ще се проведат технически срещи с представители на Гренландия и Дания.

Редактор: Дарина Методиева