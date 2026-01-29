Датският крал Фредерик X заяви пред журналисти, че ще замине за Гренландия през третата седмица на следващия месец (16-22 февруари), предаде "Ройтерс".

„Очаквам пътуването си до Гренландия“, заяви монархът по време на днешното си посещение в Литва. Кралският двор е отказал допълнителен коментар.

САЩ, Гренландия и Дания са започнали преговори за съдбата на острова

Редактор: Ина Григорова