Снимка: БГНЕС, архив
Очаквам пътуването си, заяви пред журналисти Фредерик X
Датският крал Фредерик X заяви пред журналисти, че ще замине за Гренландия през третата седмица на следващия месец (16-22 февруари), предаде "Ройтерс".
„Очаквам пътуването си до Гренландия“, заяви монархът по време на днешното си посещение в Литва. Кралският двор е отказал допълнителен коментар.
САЩ, Гренландия и Дания са започнали преговори за съдбата на островаРедактор: Ина Григорова
Източник: Виктор Турмаков, БТА
Последвайте ни