Нова Зеландия стана поредната страна, която реши да не приеме поканата на Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир. В изявление премиерът Кристофър Лъксън уточнява, че отказът на страната му е заради сегашния вид на борда.

Тръмп учреди инициативата миналата седмица, първоначално с цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но според него органът трябва да играе по-широка роля, засягаща и други глобални сили. Той покани десетки световни лидери да се присъединят - от Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар. България и Унгария също се включиха, а други световни сили и традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.

Редактор: Дарина Методиева