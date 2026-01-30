Снимка: iStock
-
Даниел Митов: От МВР не зависят изборите и е абсурдно да се твърди обратното
-
Политолози и експерти критикуват ограничаването на секциите за гласуване извън ЕС
-
Ще се отрази ли евентуална продажба на „Лукойл” на „Карлайл“ върху цените на горивата у нас
-
Христофор Караджов: Ударът на САЩ по Иран не е неизбежен, но е възможен
-
Деян Николов за по-малкия брой секции в страни извън ЕС: Това ще ограничи поне 30 000 гласа от Турция
-
Консултациите при президента: Йотова разговаря с председателя и зам.-председателите на Сметната палата
Традиционните западни съюзници на САЩ също подхождат по-предпазливо
Нова Зеландия стана поредната страна, която реши да не приеме поканата на Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир. В изявление премиерът Кристофър Лъксън уточнява, че отказът на страната му е заради сегашния вид на борда.
Ратифицикацията за Съвета за мир: ГЕРБ подкрепя споразумението да мине през Конституционния съд
Тръмп учреди инициативата миналата седмица, първоначално с цел да укрепи крехкото примирие в Газа, но според него органът трябва да играе по-широка роля, засягаща и други глобални сили. Той покани десетки световни лидери да се присъединят - от Турция, Египет, Саудитска Арабия и Катар. България и Унгария също се включиха, а други световни сили и традиционните западни съюзници на САЩ подхождат по-предпазливо.
Последвайте ни