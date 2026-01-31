-
Разказва "Дойче веле"
Крит е един от най-популярните острови в Гърция, намира се в Средиземно море и пленява с магичните си пейзажи, с наследството, което пази, и начинът на живот на хората. Ханя е вторият по големина град на острова, а един от най-известните плажове е Елафониси.
Повече за красотите на Крит, за културата и традициите гледайте във видеото на "Дойче веле".
