Неправителствената организация Human Rights Watch предупреди, че президентът на САЩ Доналд Тръмп превръща страната си в авторитарна държава, докато демокрацията и човешките права са атакувани от всички страни. Това заключение се съдържа в годишния доклад на неправителствената правозащитна организация, базирана в Ню Йорк.

Според нея завръщането в Белия дом на републиканеца е засилило низходящата спирала в областта на човешките права, които вече са подложени на натиск в света от страна на Русия и на Китай.

„Международният ред, основан на правила, се разпада“, алармира организацията, а Тръмп проявява „явно пренебрежение към човешките права и е извършил груби нарушения“.

В частта за САЩ Human Rights Watch изтъква разполагането на маскирани и въоръжени агенти на федералната Агенция за имиграционен и митнически контрол, които са провели „стотици акции, при които е имало ненужно насилие и злоупотреби с правомощия и нарушения на човешките права“, по-специално в Минеаполис, в щата Минесота.

„Набелязването на изкупителни жертви на расова или етническа основа от страна на администрацията, повтарящите се репресии срещу предполагаеми политически врагове, както и опитите за разширяване на правомощия за принуда на изпълнителната власт и за неутрализиране на демократичните механизми за контрол и баланс, подчертават съзнателно приплъзване към авторитаризъм в САЩ“, се посочва в доклада.

Human Rights Watch повтаря заключенията си, че САЩ са виновни в насилствени изчезвания — престъпление според международното право — като са изпратили 252 венецуелски мигранти в затвор с висока степен на сигурност в Салвадор.

Според организацията демокрацията в света се е върнала на нивото от 1985 г., когато Съветският съюз все още е съществувал. „Русия и Китай са по-малко свободни днес, отколкото преди 20 години. Същото важи и за САЩ“, се казва в доклада.

„С първата година от втория мандат на Тръмп на власт историята се ускорява в грешната посока: всички постижения и напредък, извоювани с огромни усилия през последните десетилетия, днес са застрашени“, предупреждава Филип Болопион, който е изпълнителен директор на Human Rights Watch.

Според организацията отговорът трябва да дойде от „един нов съюз, от един стратегически съюз“ на „средните сили“, обединени около „общо ядро от ценности“, свързани с демокрацията и зачитането на международното право — като Канада, страните от Европейския съюз, Обединеното кралство, Япония, Южна Африка, Бразилия, Южна Корея и Австралия.

