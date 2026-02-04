След повече от три десетилетия работа и отлагания мюзикълът „Малки жени“, вдъхновен от класическия роман на Луиза Мей Олкът, беше поставен на лондонска сцена. Проектът е дело на трима млади творци от Лос Анджелис, които още като студенти решават да превърнат любимата книга в музикален спектакъл.

Идеята се ражда, след като композиторът Дан гледа филмовата адаптация на „Малки жени“ от 1994 г. „Взех романа и го прочетох. С Джон и Кристин се запознахме в младежкия театър и решихме да напишем мюзикъл по книгата“, разказва той. Следват години на прекъсвания и неуспешни опити, включително период на работа с бродуейската легенда Илейн Стрич.

Съавторът Джон смята Лондон като дом на спектакъла. „Като тийнейджъри всички бяхме вдъхновени от големите мюзикъли от осемдесетте и деветдесетте години. За нас беше изключително вълнуващо да изведем този проект именно тук“, казва той.

Според Дан отлаганията са позволили историята да бъде разказана от по-зряла гледна точка, с по-дълбоко изградени персонажи, без промени в музиката. Отличителна черта на спектакъла е и почти 30-членният оркестър, който придава мащабно и плътно звучене.

„Днес много мюзикъли се адаптират към по-малки формати. Тук обаче имаме истински голям оркестър, което е рядкост и ни връща към златната ера на жанра“, коментира актрисата Кери. Лондонската премиера е предшествана от издаването на музикален албум, който оформя финалния облик на спектакъла.

