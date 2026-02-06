Снимка: БТА/Видео:"Ройтерс"
Двама души са убити
Американски военни съобщиха, че в четвъртък са нанесли пореден удар по плавателен съд, за които се подозирало, че превозва наркотици. Лодката била атакувана, докато плавала в източната част на Тихия океан.
„Двама наркотерористи бяха убити по време на тази акция. Плавателният съд е бил използван от определени терористични организации и е плавал по познати маршрути за трафик на наркотици“, съобщиха от Южното командване на САЩ в социалната мрежа X.
САЩ удариха плавателни съдове в Тихия океан, участващи в предполагаем наркотрафик, шестима са убити
Информацията все още не потвърдена от независим източник, съобщава ДПА.
От началото на септември американските сили многократно атакуваха плавателни съдове в Карибите и източната част на Тихия океан, за които твърдят, позовавайки се на разузнавателни данни, че превозват дрога.
САЩ са убили 14 души при удари по четири предполагаеми нарколодки в Тихия океан
По официална информация повече от 100 души са били убити при тези операции. Администрацията на САЩ определя ликвидираните като наркотрафиканти и „терористи“, но ударите предизвикаха остри критики. Експерти на ООН по правата на човека заявиха, че акциите може да нарушават международното право и да бъдат третирани като екзекуции без съд и присъда.Редактор: Станимира Шикова
