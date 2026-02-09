Снимка: БГНЕС
Наградите се присъждат от 1974 г. в Световния ден на театъра – 27 март
Днес ще бъдат обявени номинациите за Националните награди за сценични изкуства "Икар 2026". Наградите се присъждат от 1974 г. в Световния ден на театъра – 27 март.
Актьорите Явор Милушев и Стоян Сърданов - със специални награди на ИКАР 2025
Всички номинирани спектакли ще бъдат представени в рамките на ХXI издание на Софийския театрален салон. През 2026 г. наградите на Съюза на артистите в България за сценични изкуства ще бъдат връчени за 52-ри път.Редактор: Станимира Шикова
