Европейският парламент прие днес промени в търговското споразумение между Европейския съюз и страните от южноамериканския блок Меркосур, насочени към въвеждане на по-строги предпазни механизми за защита на европейските земеделски производители.

При гласуването евродепутатите приеха новия регламент с 483 гласа „за“, 102 „против“ и 67 „въздържал се“, предаде специалният пратеник на БТА Бойчо Попов.

Вотът се проведе на фона на продължаващи опасения в земеделския сектор, че либерализацията на търговията с държавите от Меркосур може да доведе до ценови натиск, рязко увеличаване на вноса и нелоялна конкуренция за чувствителни селскостопански продукти в ЕС.

Гласуваните изменения засягат регламент за прилагане на двустранната защитна клауза по Споразумението за партньорство ЕС-Меркосур и Временното споразумение за търговия между двете страни. Те предвиждат по-активен и непрекъснат мониторинг на вноса на чувствителни продукти, съкращаване на сроковете за разследване при съмнения за сериозна вреда за производителите от ЕС и по-ниски прагове за задействане на защитни мерки.

Сред основните промени е въвеждането на по-строги количествени и ценови критерии за установяване на prima facie доказателства (първоначална презумпция или предположение, че нещо е вярно) за сериозна вреда, както и възможност Европейската комисия да предприема защитни действия и при ясни признаци за влошаване на икономическото състояние на даден сектор, дори без достигане на фиксираните прагове. Предвижда се също ускорено въвеждане на временни защитни мерки при чувствителни продукти, засилено митническо сътрудничество и мерки срещу заобикаляне на защитните клаузи чрез промяна на търговските маршрути.

Измененията разширяват и списъка на чувствителните продукти, подлежащи на наблюдение, като включват яйца и яйчни продукти, както и цитрусови плодове.

По новите правила ЕК ще започне разследване на необходимостта от защитни мерки, когато вносът на чувствителни селскостопански продукти, включително домашни птици, говеждо месо, яйца, цитрусови плодове и захар, се увеличи с 5% средно за три години (под предложените от Комисията 10% годишно) и ако в същото време вносните цени са с 5% по-ниски от съответната цена на вътрешния пазар.

Разследване може да бъде поискано и от държава членка или от физическо или юридическо лице, представляващо отрасъла, или от сдружение, действащо от името на отрасъла, в случай на опасност от сериозна вреда за съответния отрасъл.

Мониторинговите доклади на Европейската комисия ще се изготвят на тримесечна база и ще съдържат подробни данни за обемите и цените на вноса с разбивка по региони. Най-малко веднъж на всеки шест месеца ЕК ще трябва да представя на ЕП доклад за оценка на въздействието на вноса на чувствителни продукти.

Припомняме, че страните от ЕС одобриха търговското споразумение с Меркосур миналата година след повече от 25 години преговори въпреки сериозни възражения от някои държави членки, най-вече поради опасения за въздействието върху земеделието. Според поддръжниците на пакта той представлява значима геополитическа стъпка за укрепване на позициите на ЕС в регион, към който проявяват засилен интерес и други глобални сили. Споразумението беше подписано през януари в Парагвай. Въпреки това на 21 януари ЕП поиска официално тълкуване от Съда на ЕС, като процедурата може да отнеме поне шест месеца, а при установяване на правни несъответствия да се наложи допълнително предоговаряне на отделни елементи от пакта. Това предизвика отлагане на влизането в сила на споразумението, което и без това се подготвя повече от две десетилетия.

