Снимка: АП/БТА; Видео: Ройтерс
Маршрутът представлява маркиран коридор, където дебелината на леда е най-малко 24 см
Екстремно ниски температури позволиха в Естония да бъде открит 20-километров път по повърхността на замръзналото море между островите Сааремаа и Хийумаа, предава БТА.
Снимка: АП/БТА
Властите откриха пътя официално, след като местни жители започнаха да минават самоволно по него, а фериботите не успяваха да се придържат към редовното си разписание заради студа, достигнал -10 градуса. Пътят е жизненоважен за хората от Хийумаа (около 9 хиляди души), които пътуват до по-големия Сааремаа (31 хиляди) за връзка с вътрешна Естония.
Снимка: АП/БТА
Маршрутът представлява маркиран коридор, където дебелината на леда (най-малко 24 см) се измерва на всеки 100 метра и се следи денонощно. Има строги правила: право да минават имат само автомобили до 2,5 тона, с определена скорост. Автомобилите не могат да спират и трябва да спазват разстояние между колите и да са в готовност за бърза реакция при инцидент.
Такъв леден път не е използван от около осем години заради по-топлите зими напоследък. Сега властите планират да отворят още два маршрута към по-малки острови.
Снимка: АП/БТА
