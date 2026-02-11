Темата за тока влезе в дневния ред на Комисията по енергетика в Народното събрание.

Депутатите изслушаха министъра на енергетиката в оставка Жечо Станков, председателя на КЕВР Пламен Младеновски и представители на електроразпределителните дружества.

Явор Куюмджиев: Завишените сметки за ток за януари не е масов проблем

Причината за изслушването са множество постъпили жалби от битови потребители за неочаквано завишени сметки за електроенергия. Енергийните дружества започнаха проверки.

На фокус в пленарната зала бяха съмненията за сериозен ръст на цените на някои стоки и услуги заради влизането на България в еврозоната. Председателят на Комисията за защита на потребителите обяви, че техните проверки не отчитат сериозни нарушения, а по-скоро виждат дисциплина от търговците. Статистиката на НСИ също показва забавен ръст на цените на всички стоки и услуги, но признават, че действително има сериозно увеличение на определени стоки за кратък период от време.

Председателят на Комисията за защита на конкуренцията Росен Карадимов заяви, че секторният анализ на пазара на храни е установил „тежки структурни деформации“ в търговията със селскостопански стоки. "Проблемите са натрупвани повече от 35 години, а българското селско стопанство е в предкатастрофално състояние“. Според него секторният анализ на фармацевтичния пазар е почти готов, като се отчита рязко повишение на цените през октомври и ноември.

Д-р Иван Хиновски: Високите сметки за ток се дължат на по-дългия отчетен период

Станислав Анастасов от ДПС - "Ново начало" посочи, че според наблюденията на партията при част от големите търговски вериги няма съществена промяна в цените, но в малките населени места и в сектора на услугите положението е различно. "Има разминаване между официалната статистика и усещането на хората, които не се чувстват успокоени от обявените данни", каза той.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува данните за инфлацията от 4,7%, като заяви, че представената информация е „обида към Народното събрание и към народните представители“ и обвини Националния статистически институт в некоректно поведение.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Красен Кръстев постави въпрос към КЗП какви проверки ще бъдат извършени във връзка с повишените сметки за електроенергия през декември 2025 г.

Отговорът дойде от председателя на КЗП Александър Колячев, който заяви, че към момента няма установени неравноправни санкции и че общите условия на дружествата нямат връзка с наблюдаваните увеличения на цените в периода 2025–2026 г. Той коментира и платформата „Колко струва“, като отбеляза, че идеята е тя да бъде по-полезна за гражданите и да дава възможност за проследяване на конкретни стоки и най-добрите им цени.

В изявление пред медиите в ТЕЦ "Марица-изток" 2 по отношение на цените на електроенергията Жечо Станков подчерта, че Министерството на енергетиката отговаря за сигурността и баланса на енергийната система, но не и за крайните цени за домакинствата. Те се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране. Всички постъпили сигнали и жалби са препратени към КЕВР, която вече е започнала проверки в електроразпределителните дружества.

Министърът отчете, че през последните месеци страната е достигнала рекордно потребление от около 8300 мегавата в час – ниво, което не е регистрирано от 1986 година. По думите му, въпреки повишената консумация, енергийната система е издържала без проблеми, а всички налични мощности са работили стабилно и надеждно.