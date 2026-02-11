55-годишен мъж от Турция твърди, че животът му се е превърнал в истински ад заради поразителната му прилика с Джефри Епстийн. Рифат Йоздемир разказва, че след като скандалът около американския финансист избухна с нова сила, а нови досиета за престъпленията му бяха публикувани, той започнал да става обект на подозрителни и осъдителни погледи.

Йоздемир определя себе си като обикновен, трудолюбив човек, който няма нищо общо със скандалната фигура, с която все по-често го сравняват. По думите му всичко започнало сравнително безобидно, когато негов племенник му обърнал внимание, че изключително много прилича на Епстийн.

Тръмп бил наясно с престъпленията на Епстийн

В началото Рифат Йоздемир дори не знаел кой е сексуалният престъпник. С времето обаче, с нарастването на обществения шум около случая и появата на все повече разкрития за сексуалните престъпления на американеца, реакциите на хората към него започнали да се променят.

„Хората ме гледат сурово и осъдително, без да ме познават“, разказва Йоздемир. Според него визуалната прилика е достатъчна, за да предизвика недоверие и негативно отношение, което силно се отразява на ежедневието му.

Заради ситуацията мъжът вече обмисля промяна във външния си вид. Сред вариантите са да си пусне брада, да носи по-дълга коса или по друг начин да промени визията си, така че да не бъде разпознаван като двойник на Епстийн.

Редактор: Цветина Петкова