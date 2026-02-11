Американският президент Доналд Тръмп казал на полицията във Флорида, че всички знаят какво прави сексуалният престъпник Джефри Епстийн. Това може да бъде прочетено в новите документи по делото, които бяха публикувани.

За думите на Тръмп свидетелства бившият началник на полицията в Палм Бийч. Това е градът, в който е имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“. Джефри Епстийн купил луксозен имот на около 2 километра от дома на Тръмп.

В показанията си пред ФБР полицейският началник заявява, че Тръмп му казал: „Слава Богу, че го спирате, всички знаеха, че прави това“. Подобно изказване противоречи на многократните заявления на Тръмп, че не е знаел за престъпленията на Епстийн.

