Снимка: БГНЕС
-
Самолет с 55 души на борда кацна аварийно на плаж в Сомалия (ВИДЕО)
-
Верижна катастрофа с два тира в София
-
Микробус се вряза в кола и помете пътни знаци в Хасково (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Масова стрелба в канадска гимназия, има загинали и ранени
-
17-годишен без книжка и с положителен тест за алкохол се заби с кола в стълб и събори ограда в Разград
-
Прокуратурата повдигна обвинение на футболиста Дейвид Пастор
Министърът на вътрешните работи подаде оставка
Поредица от смъртоносни бури връхлетя Централна и Южна Португалия. Загинали са най-малко 16 души.
Проливните дъждове наводниха няколко селски района, а част от средновековната градска стена в Коимбра се срути. Това наложи затваряне на пътя и общинския пазар.
Испания обявява за зона на бедствие всички общини, засегнати от бурите
Властите извършиха превантивна евакуация на около 3 000 души заради опасност от преливане на река Мондегу и на язовира „Агиейра“.
Министърът на вътрешните работи на Португалия подаде оставка заради нарастващите критики към правителството за начина, по който се е справяло с последствията от природните стихии.
Учени, цитирани от The Guardian, определят бедствията като „най-дългата серия от бури в живата памет“. Екстремното време, засегнало централните и южните части на страната, е оставило без ток около 33 000 души и е причинило щети за приблизително 775 млн. евро.
Според климатолози Португалия продължава да планира инфраструктурата си спрямо климатичните условия от XIX и началото на XX век, вместо да отчита настоящите и бъдещите промени.
Част от жертвите са загинали, докато са се опитвали сами да ремонтират покривите си с дарени брезенти. Стотици хора са пострадали при падания.
Правителството на премиера Луиш Монтенегро е подложено на остри критики от опозицията и крайната десница за начина, по който управлява кризата.
Силните бури засягат и съседна Испания. Обявени са оранжеви и червени кодове по северното крайбрежие заради вълни до девет метра. В Каталуния 34 души са приети в болница, училища са затворени, а десетки полети отменени. Един човек е в критично състояние, след като е бил ранен от паднало дърво. Властите изпратиха спешни предупреждения към гражданите да останат по домовете си и да избягват пътувания.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни