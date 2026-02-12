С наближаването на празника Свети Валентин продажбите на цветя бележат рязък ръст. Колумбия, която е сред водещите износители в света, вече е транспортирала близо 65 000 тона цветя към Съединените щати специално за Деня на влюбените. Според Сузана, работеща в сектора: „За нас е невероятно да знаем, че носим щастие на някого”.

Периодът около 14 февруари генерира 20% от годишните продажби на цветя в Колумбия, като 80% от общия износ е насочен към пазара в САЩ. Въпреки високите обеми, индустрията е изправена пред сериозен натиск от страна на Вашингтон. Производители предупреждават, че липсата на подобрение в условията може да доведе до масови съкращения и закриване на ферми.

Все повече българи избират пътуването пред подаръците за Св. Валентин

► Разходи и валутни предизвикателства

Индустрията отчита сериозни финансови загуби след налагането на 10% мито през миналата година. Според Хосе, представител на сектора, този налог представлява над 200 милиона долара допълнителен разход за производителите. „В допълнение към това имаме валутен курс, какъвто не сме виждали от много години, и накрая - проблемът с минималната работна заплата”, пояснява той.

Секторът на цветопроизводството осигурява близо 240 000 официални работни места, което го прави най-трудоемкия отрасъл в колумбийското селско стопанство. Разходите за труд съставляват 60% от оперативните разходи, като 85% от заетите получават минимална работна заплата.

► Рискове пред бъдещето на сектора

Липсата на промяна в обменния курс поставя производителите в критично положение. „Ако обменният курс не се промени, тогава със сигурност ще се окажем в голямо затруднение. Мисля, че ще се стигне до затваряне на ферми и масови съкращения”, прогнозира Хосе.

Допълнително предизвикателство за колумбийския износ е засилената конкуренция от страни като Нидерландия, които активно разширяват присъствието си на международните пазари и ограничават възможностите за реализация на колумбийската продукция.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка