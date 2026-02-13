Администрацията на президента Доналд Тръмп обяви в четвъртък отмяната на научното заключение, че емисиите на парникови газове застрашават човешкото здраве, и премахна федералните стандарти за емисии от автомобили и камиони.

Това е най-мащабното отстъпление в политиката за изменението на климата от страна на администрацията досега, след поредица от регулаторни съкращения и други мерки, целящи да освободят развитието на изкопаемите горива и да възпрепятстват внедряването на чиста енергия.

Доналд Тръмп заяви, че според него климатичните промени са „измама“, и изтегли САЩ от Парижкото споразумение, като по този начин най-големият исторически причинител на глобалното затопляне остана извън международните усилия за борба с него. Той също така подписа закон, който отменя данъчните облекчения от ерата на Байдън, целящи да ускорят разпространението на електромобили и възобновяеми енергийни източници.

Барак Обама остро критикува тази стъпка, като заяви в „Х“, че без констатацията за опасност „ще бъдем по-малко сигурни, по-малко здрави и по-малко способни да се борим с климатичните промени – и всичко това, за да може индустрията на изкопаемите горива да спечели още повече пари“.

Докато много индустриални групи подкрепят отмяната на строгите стандарти за емисиите на превозните средства, други се въздържат да покажат публична подкрепа за премахването на заключението за опасност поради правната и регулаторната несигурност, която това би могло да предизвика.

Правни експерти заявиха, че промяната в политиката може да доведе до вълна от съдебни дела – път, който беше блокиран след решение на Върховния съд от 2011 г., според което регулирането на парниковите газове трябва да остане в ръцете на Агенцията за опазване на околната среда, а не на съдилищата.