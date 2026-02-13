Бурята „Нилс“ взе три жертви във Франция. Единият починал човек е от департамента Ланд, а вторият - от Тарн е Гарон, съобщи говорителят на френското правителство Мод Брежон. Третата жертва е мъж от департамента Лоар Атлантик в северозападната част на страната.

Друди 26 души за били ранени при инциденти, свързани с лошите метеорологични условия във Франция.

Според метеорологичната служба "Метео Франс" опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за силен вятър бяха отменени.

Hundreds of thousands without power after storm lashes France

➡️ https://t.co/OV9Fk8WYHF pic.twitter.com/l78GFFNuXW — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 13, 2026

Силна буря във Франция взе жертва, на места е обявен червен код за опасно време (ВИДЕО)

По информация на електроразпределителната компания „Енеди“ стихията е оставила близо 900 000 души без ток.

Storm #Nils has battered southern #France with winds topping 160 km/h, leaving one person dead and around 900,000 homes without power.



Authorities have issued red flood and avalanche alerts as swollen rivers and violent gusts threaten several regions 👇 pic.twitter.com/z9TqviXZRf — FRANCE 24 English (@France24_en) February 12, 2026

Обявеният червен код за опасност от наводнения остава в сила в департаментите Жиронда и Ло е Гарон заради сериозно покачване на нивото на река Гарона.

Редактор: Цветина Петрова