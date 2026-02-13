Опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават

Бурята „Нилс“ взе три жертви във Франция. Единият починал човек е от департамента Ланд, а вторият - от Тарн е Гарон, съобщи говорителят на френското правителство Мод Брежон. Третата жертва е мъж от департамента Лоар Атлантик в северозападната част на страната.

Друди 26 души за били ранени при инциденти, свързани с лошите метеорологични условия във Франция.

Според метеорологичната служба "Метео Франс" опасенията от наводнения в югозападната част на страната продължават, въпреки че предупрежденията за силен вятър бяха отменени.

Силна буря във Франция взе жертва, на места е обявен червен код за опасно време (ВИДЕО)

По информация на електроразпределителната компания „Енеди“ стихията е оставила близо 900 000 души без ток. 

Обявеният червен код за опасност от наводнения остава в сила в департаментите Жиронда и Ло е Гарон заради сериозно покачване на нивото на река Гарона. 

Редактор: Цветина Петрова
Източник: Елена Инджева, БТА

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking