Двама мъже бяха осъдени на затвор във Великобритания за заговор да извършат масово убийство на еврейската общност на острова, вдъхновено от терористичната организация „Ислямска държава“, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА.

Според прокурорите, ако планът бил осъществен, нападението е можело да бъде дори по-смъртоносно от масовата стрелба на плажа Бондай в Сидни през декември. 38-годишният Уалид Садауи и 52-годишният Амар Хюсеин бяха осъдени в Кралския съд в Престън. Процесът започна седмица след друго нападение срещу синагога в Манчестър през октомври миналата година.

Прокурорите описват подсъдимите като ислямистки екстремисти, които са планирали да използват автоматично огнестрелно оръжие, за да убият колкото се може повече хора. Садауи е осъден на 37 години затвор, а Хюсеин - на 26 години.

„Били са много близо до състояние на готовност за изпълнението на плана“, твърди съдията, който гледа делото.

Редактор: Ралица Атанасова