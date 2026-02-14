Гренландия е в заглавията на международните новини, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска острова. Как изменението на климата трансформира тази част на света – разказва „Дойче Веле”:

Гренландия, най-големият остров на Земята, се намира между Северния ледовит и Атлантическия океан. Температурите там са се повишили значително през последните години, а екстремният студ намалява. Това има сериозни последици за околната среда, но пък дава повече възможности на туристическата индустрия.

Освен това водните пътища имат по-малко лед, което би могло да отвори нови корабни маршрути и да улесни достъпа до богати находища на суровини. Това е и една от причините Доналд Тръмп да иска Гренландия.

„Наблюдаваме екстремни събития. Морският лед се разпада през месеци, в които обикновено не се разпада. Океаните се затоплят, ледниците се топят. Така че изменението на климата вреди на много нива”, казва климатологът Ми Уайндинг.

Един от най-поразителните примери е леденият фиорд Илулисат. Той е най-емблематичното природно чудо на Гренландия и е обявен за обект на ЮНЕСКО през 2004 г. Днес обаче фиордът е начело на екологичните промени.

Редактор: Ина Григорова