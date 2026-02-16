Големи групи бели щъркели започнаха да се събират в Африка преди обичайната пролетна миграция. Птиците се подготвят за дългия път към Европа, показват снимки на природозащитници в Сенегал.

Снимка: NATURE ET OISEAUX Senegal

Щастлива развръзка: Щъркелът, потърсил убежище в параклис край Бургас, вече е добре

Щъркелите са прелетни птици и всяка година изминават хиляди километри преди студените месеци от Европа към Африка, където зимуват. България е важна точка в миграцията, тъй като именно оттук минава една от тези “прелетни магистрали”.



Снимка: NATURE ET OISEAUX Senegal