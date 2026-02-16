Поддръжници на руския опозиционен лидер Алексей Навални ще отбележат днес втората годишнина от смъртта му. Той беше един от най-изявените критици на руския президент Владимир Путин и почина на 16 февруари 2024 г. в наказателна колония в Арктическа Русия. Според съмишлениците му той е издъхнал, след като бил подложен на изтезания.

Екипът на Навални, който работи в изгнание, съобщи, че възпоменателни събития днес са планирани както в Русия, така и в над 20 други държави. В Германия проявите ще се проведат в десетки градове, сред които Берлин, Хамбург и Лайпциг. В Москва хората могат да поднесат цветя на гроба на Навални, но обществените митинги в Русия са забранени.

Великобритания: Русия е убила Алексей Навални с токсин от отровна жаба

Вдовицата на опозиционера - Юлия Навалная, обвинява руския президент Владимир Путин за убийството на съпруга ѝ.

Германия, Швеция, Нидерландия, Франция и Великобритания заявиха в събота, че при анализи на тленните останки са открити следи от мощния токсин епибатидин. "Русия твърди, че Навални е починал от естествена смърт. Но предвид високата токсичност на епибатидина и съобщените симптоми, отравянето е доста вероятна причина за смъртта му. Навални е починал в наказателна колония, което означава, че руските власти са имали средства, мотив и възможност да му дадат тази отрова", пише в съвместното изявление, разпространено в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността.

„Путин се страхува от Алексей и след като го уби“: Навални още не е изваден от списъка с терористи в Русия

Все още не е ясно как проби от тъканите на Навални са попаднали в западни лаборатории. Международната правозащитна организация "Амнести интернешънъл" призова за изясняване на обстоятелствата около смъртта му.

През 2020 г. Навални оцеля по чудо при опит за покушение с бойното отровно вещество "Новичок".

Кремъл отхвърли категорично днес обвиненията от страна на пет европейски държави, че е убил руския опозиционер Алексей Навални със смъртоносния токсин епибатидин, отделян от някои видове дървесни жаби в Южна Америка, предаде Ройтерс.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерландия обвиниха в общо изявление Москва, че е убила в арктическа колония Навални, от чиято смърт днес се навършват две години.

Редактор: Цветина Петкова