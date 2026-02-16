Най-ценната Pokémon карта в света Pikachu Illustrator бе продадена на онлайн търг за рекордната сума от 16,5 млн. долара, информира официалния сайт на рекордите на „Гинес”. Това прави картата не само най-скъпата Pokémon карта, продадена на търг, но и най-скъпата колекционерска карта, продавана на аукцион в историята.

Congratulations to @LoganPaul and the team at @GoldinCo on a historic night 🥳 pic.twitter.com/0vpWfzYw9s — Guinness World Records (@GWR) February 16, 2026

Купувачът Адж Сларамузи получи картата на официално събитие, поставена на диамантено колие на стойност 75 000 долара. Преди това картата е била собственост на Логан Пол, който я закупи през 2021 г. за 5,3 млн. долара.

Pikachu Illustrator е изключително рядка карта, създадена от Атсуко Нишида, оригиналния дизайнер на Pikachu, и първоначално е била награда за победителите в конкурс за илюстрации през 1998 г. Само 39 карти са били раздадени по този начин, а екземплярът, продаден на аукциона, е единствен в света с оценка PSA 10 Gem Mint - най-високата възможна оценка за колекционерски карти.

Редактор: Ралица Атанасова