Военните на САЩ са в готовност да нанесат удар по Иран през идния уикенд, въпреки че президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение. Това съобщават източници, запознати с обсъжданията в администрацията, цитирани от CNN. Белият дом е бил информиран, че армията може да бъде оперативно готова в кратки срокове след значително струпване на американски въздушни и морски сили в Близкия изток.

По данни на източниците Тръмп продължава да обсъжда аргументите „за“ и „против“ евентуални военни действия, като се консултира със съветници и съюзници. В Белия дом са се провели срещи на високо равнище по националната сигурност, на които президентът е бил информиран за индиректните преговори с Техеран от специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно ирански и американски представители проведоха продължили близо три часа и половина индиректни разговори в Женева, но без да стигнат до конкретно споразумение. Иранската страна съобщи за договорен „набор от ръководни принципи“, докато американски представител подчерта, че остават множество нерешени въпроси. От Белия дом заявиха, че се очаква Иран да изясни преговорната си позиция в следващите седмици, без обаче да се ангажират дали Вашингтон ще отложи евентуални военни действия.

Паралелно с дипломатическите усилия, САЩ продължават военните си приготовления. Самолетоносачната ударна група около USS Gerald Ford може да пристигне в региона още този уикенд. Въздушни сили на САЩ, базирани във Великобритания, включително самолети за дозареждане и изтребители, също се местят в посока Близкия изток.

На този фон Иран предприема мерки за защита на ключови обекти. Според нови сателитни изображения и анализ на Института за наука и международна сигурност, Техеран укрепва няколко от своите ядрени съоръжения с бетон и големи количества пръст на фона на засиления американски военен натиск.

Ситуацията предизвика и остра международна реакция. Русия предупреди САЩ да не предприемат нов военен удар срещу Иран, като според Москва подобни действия биха довели до сериозна регионална дестабилизация. Руската страна призова за политико-дипломатическо решение на конфликта и подчерта, че използването на сила ще има тежки последици за сигурността в Близкия изток.

Допълнително напрежение внасят и редица фактори. Зимните олимпийски игри приключват в неделя, а според някои европейски официални лица това може да отложи евентуален удар. В същото време започна свещеният за мюсюлманите месец Рамазан, като съюзници на САЩ в региона предупреждават, че военна операция в този период би била възприета като проява на неуважение и би могла да засили антиамериканските настроения.

