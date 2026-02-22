Експлозии отнеха живота на полицайка и раниха най-малко 15 души през изминалата нощ в град Лвов в Северозападна Украйна, съобщи кметът на града, определяйки случилото се като терористичен акт, предаде "Франс прес".

По информация на Лвовската областна прокуратура полицията е била повикана към 00:30 ч. (и българско време) във връзка с взлом в магазин в центъра на града, посочва "Укринформ".

При пристигането на патрула е станала експлозия, последвана от втора при идването на място на втори полицейски екип. Загиналата полицейска служителка е на 23 години, съобщи прокуратурата.

"Очевидно става въпрос за терористичен акт", заяви кметът Андрий Садови във видео, публикувано в социалните мрежи. "В момента петнадесет души получават медицинска помощ, някои са в много тежко състояние. Полицеска служителка почина", допълни той.

Властите публикуваха снимки на фасада на сграда с разбити витрини.

Редактор: Ралица Атанасова