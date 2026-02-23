Стотици посетители на националния парк "Йосемити" в Калифорния станаха свидетели на уникален феномен, известен като „Огнения водопад“. Природното явление се появява само при специфично осветяване, от което се създава впечатление сякаш от водопада "Хорстейл" се излива лава.

Уникалната игра на светлината - наблюдавана по залез слънце, засилва илюзията, че огромните огнени езици на горещата магма се стичат по гранитната стена на планината "Ел Капитан". Експерти посочват, че този ефект се появява само от средата до края на февруари и само в ясни вечери, когато водопадът тече.

„Хорстейл” обикновено тече само през зимата, а дори лека мъгла или облаци могат значително да повлияят на светлинното зрелище.

