Редица емблематични сгради по света бяха осветени в цветовете на Украйна – синьо и жълто, по повод четвъртата годишнина от началото на войната.

Около 5000 души се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин снощи. Преди това шествието мина покрай руското посолство.

В цветовете на Украйна беше осветена и Айфеловата кула в Париж. Демонстранти излязоха и на „Таймс Скуеър” в Ню Йорк.