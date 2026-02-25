Общото събрание на ООН призова за незабавно прекратяване на огъня и траен мир

Редица емблематични сгради по света бяха осветени в цветовете на Украйна – синьо и жълто, по повод четвъртата годишнина от началото на войната.

Около 5000 души се събраха пред Бранденбургската врата в Берлин снощи. Преди това шествието мина покрай руското посолство.

В цветовете на Украйна беше осветена и Айфеловата кула в Париж. Демонстранти излязоха и на „Таймс Скуеър” в Ню Йорк.

Историческата сграда на НС беше осветена в цветовете на украинското и българското знаме

Общото събрание на ООН пък призова чрез резолюция за незабавно прекратяване на огъня и траен мир в Украйна. Общо 107 държави членки на световната организация гласуваха в подкрепа на документа, 12 се обявиха „против”, а 51 се въздържаха.

