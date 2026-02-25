Пристигащите във Великобритания хора от 85 страни от днес ще трябва да получат електронно разрешение преди пътуването си. В противен случай ще им бъде отказан достъп до територията на Обединеното кралство, съобщи британското Министерство на вътрешните работи.

Схемата за електронно разрешително за пътуване изисква всички посетители, които не се нуждаят от виза за влизане във Великобритания, да купят онлайн разрешително за пътуване на цена 16 британски лири.

Системата беше въведена през 2023 г. и през април миналата година обхвана пътниците от Европа, но не се прилагаше стриктно. От днес обаче посетителите ще бъдат задължени да притежават електронно разрешително, за да влязат на територията на страната.

Авиокомпаниите няма да допускат на борда на самолетите си пътници, които не притежават разрешително, електронна виза или друг валиден документ, заявиха от британското МВР.

Британските и ирландските граждани, включително лицата с двойно гражданство, както и тези, които имат право да живеят във Великобритания, са освободени от това изискване.

Системата на ЕС за влизане и излизане премахва изискването за ръчно подпечатване на паспортите по външните граници на ЕС и вместо това създава цифрови записи.

Пътниците се оплакват, че въвеждането на новата система е причинило закъснения на някои летища.

Ето и кои са 85-те държави, чиито граждани се нуждаят от електронно разрешително: Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия, Антигуа и Барбуда, Аржентина, Австралия, Барбадос, Белиз, Бразилия, Бруней, Канада, Чили, Коста Рика, Гренада, Гватемала, Гвиана, Хонконг (специален административен район на Китай), Израел, Япония, Кирибати, Макао (специален административен район на Китай), Малайзия, Малдиви, Маршалови острови, Мавриций, Мексико, Федерални щати Микронезия, Нова Зеландия, Никарагуа, Палау, Панама, Папуа Нова Гвинея, Парагвай, Перу, Свети Китс и Невис, Света Лусия, Свети Винсент и Гренадини, Самоа, Сейшели, Сингапур, Соломонови острови, Южна Корея, Бахамски острови, Тонга, Тувалу, САЩ, Уругвай, Андора, Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Ватикан.

Редактор: Цветина Петкова