Летищните власти в Дубай официално потвърдиха поетапното и частично възстановяване на въздушния трафик. Ограничен брой полети ще бъдат осъществени още в понеделник вечерта. Те ще излитат от Международното летище в Дубай (DXB) и от Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

Хиляди българи остават блокирани в Близкия изток след отменени полети

Властите призовават пътниците да не се струпват по летищата, ако не са били уведомени от своята авиокомпания за предстоящо отпътуване и нямат потвърден час на излитане.

Dubai Airports confirms that a limited resumption of operations will begin today evening, 2 March, with a small number of flights permitted to operate from Dubai International (DXB) and Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC). Travellers are advised not to proceed to… pic.twitter.com/Ui4ZYbuRJ2 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 2, 2026

Според данни от система за проследяване на полети най-малко седем пътнически самолета са излетели от Абу Даби през последните няколко часа, включително един с дестинация лондонското летище „Хийтроу“, пише Sky News. Данните показват, че няколко самолета са излетели още към 10:00 ч. сутринта, като са летели по маршрути покрай границите на Оман и Саудитска Арабия, преди да поемат към крайните си дестинации.

В ОАЕ ситуацията с полетите все още е сложна заради събитията в региона, но има добри новини. Това съобщи бившият външен министър Николай Младенов в официалния си профил във Facebook.

Генералната администрация за гражданска авиация (GCAA) обяви, че започват извънредни полети от летищата, за да помогнат на блокираните пътници да се приберат у дома. Графиците ще бъдат съобщени директно от авиокомпаниите на всеки според дестинациите. "Моля ви, ако сте сред засегнатите, НЕ ОТИВАЙТЕ на летището на своя глава, изчакайте да ви се обадят с детайлите за датата и полета от авиокомпанията. Така ще избегнете суматохата и всичко ще мине по-гладко. Спазването на инструкциите наистина помага да се улеснят нещата за всички", посочва още Младенов.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИРАН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Маргарита Стоянчева