Шоуто на Бед Бъни на полувремето на „Супербоул“ е било най-гледаното в историята. За 24 часа след излъчването му то е гледано 4,1 милиарда пъти.

Бед Бъни с грандиозно шоу на полувремето на „Супербоул“ (ВИДЕО)

Шоуто на родения в Пуерто Рико певец беше повод за скандали в САЩ. Привърженици на Доналд Тръмп се възмутиха, че то ще бъде изцяло на испански. Дори беше организирано алтернативно шоу, което да се излъчва по същото време по друг телевизионен канал.

Оказва се, че това не е отнело зрители. В САЩ Бед Бъни е бил гледан от 128 милиона зрители, което е сред най-високите рейтинги в историята.

