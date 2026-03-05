Икономическият ефект от конфликта в Близкия изток няма как да бъде усетен веднага. Но първичното въздействие върху динамиката на международните борси и цените на енергийните суровини вече е налице и той е негативен. Вторичният ефект е свързан с туризма. Това каза старши икономистът към Института за пазарна икономика Адриан Николов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Икономистът Димитър Събев смята, че последици за България ще има. Той изрази съгласие, че става дума за цените на суровините и за негативното влияние върху туризма. Събев посочи, че експортът на България е застрашен, веригата на доставки също.

Той е на мнение, че лихвите също ще се увеличат, а оттам има риск от ръст и на кредитите.

И двамата експерти посочиха, че затварянето на морските пътища е един от ключовите фактори за цените на стоките и суровините.

Какво е актуалното състояние на пазарите и борсите

Николов обясни още, че в химическата индустрия, а оттам и в земеделието, ще има ръст. Това ще доведе до скок на цените на храните.

► Гостите коментираха още препоръките на КЗК и на особения управител на "Лукойл" към държавата как да реагира в настоящата ситуация.

Събев каза, че държавата не може да влияе на потребителска пазар, особено в условия на война. Той направи извода, че „идеята, че ние винаги ще можем да продаваме всичко, което искаме, интегрирайки се в свободния свят, не е точна”. Експертът заяви, че трябва да има структура на икономиката, а не само действия по високите цени и разходи.

Николов смята, че намирането на алтернативни източници на горива е добро решение, но това не може да стане толкова лесно. Опцията за контрол на цените води до пагубни резултати, заяви експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова