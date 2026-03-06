Видео: Ройтерс
Американският президент седеше на бюрото си, а духовниците го бяха наобиколили
Група от 20 пастори и духовни лидери се помолиха за здравето на американския президент Доналд Тръмп в Овалния кабинет на Белия дом.
Той седеше на бюрото си, а пасторите го бяха наобиколили с ръце, поставени върху раменете му и хванати един за друг. Един от тях произнесе молитва: „Господ да дава здраве и сила на Тръмп да ръководи страната, както и да пази войниците на Съединените щати зад граница”.
