Пътят на демокрацията не минава през войната, но в този случай може да бъде шанс. Това коментира д-р Бахрам Фирузи, ортопед-травматолог с ирански произход в студиото на „Здравей, България”. Живеещ в София от над 20 години, той разказа за сложната ситуация, в която се намират близките му, и за парадоксите на живота под иранския режим.

Д-р Фирузи сподели, че цялото му семейство, с изключение на една негова сестра, живее в Иран. От началото на военните действия той няма директна връзка с тях. „Връзка с тях нямаме от първия ден на войната. Знаем, че са добре, тъй като се намират в южната част на Иран, на около 300 км от Персийския залив”, обясни той. Въпреки че в този регион в момента е относително спокойно, д-р Фирузи подчерта, че ситуацията остава непредсказуема.

Тръмп: Иран се обажда на САЩ за споразумение

В разговора бе засегнат въпросът дали настоящият конфликт може да бъде шанс за Иран да тръгне по нов път. „Може да звучи парадоксално - войната да бъде шанс, но много хора се надяват с тази война да падне този режим”, заяви д-р Фирузи. Той добави, че макар никой да не обича войната и бомбардировките над собствената си родина, ситуацията е стигнала до точка, в която много иранци виждат в това единствения начин да се отърват от настоящото управление.

Попитан за евентуален наследник на властта в лицето на сина на Хаменей, д-р Фирузи бе скептичен. Той го определи като „сивия кардинал”, който години наред управлява зад кулисите. „Той управлява и досега реално, въпреки че нямаме официални снимки или видео от него. Ислямската гвардия, която е основният инструмент на репресии в Иран, е силно подчинена на него”, посочи д-р Фирузи. Според него идването му на власт не би променило нищо съществено, особено след като целият му семеен кръг е тясно обвързан с настоящата система.

Д-р Фирузи припомни и кървавото потушаване на последните масови протести в Иран. „За няколко дни убиха няколко хиляди души. По различни анализи и статистики, за няколко дни са убити между 30 и 50 хиляди души”, заяви той, подчертавайки, че религиозната диктатура трябва да приключи.

В заключение хирургът сподели, че иранците мразят войната, но се надяват, че с помощта на външни сили биха могли да постигнат промяна, която не успяват да реализират сами отвътре. „Пътят на демокрацията не минава през войната, но в този случай може да бъде шанс да се отърват”, завърши той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка