Седмица след началото на напрежението в Близкия изток много българи остават блокирани извън страната и се свързват с нас, търсейки помощ за връщане у дома.

„От една седмица търсим начин да се приберем. Всеки ден нашите приятели в България звънят в Министерството на външните работи. Регистрираме се във всички възможни платформи, но все още не получаваме съдействие“, разказва Виктория Делева от Дубай.

По думите ѝ нощта премина спокойно, въпреки че системата за аларми и предупреждения остава активна. „Малко се случва отново с алартите, но иначе е спокойно“, уточнява тя.

Въпреки опитите за контакт с дипломатическата служба в Дубай, българите срещат трудности. „Звъним до консулството, но връзката е ограничена. Има хора, които искат да се приберат, но не успяват да намерят път обратно. Надяваме се гражданската авиация да се възстанови възможно най-скоро и да осигури достъпни полети“, споделя Делева.

