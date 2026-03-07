Снимка: iStock
-
Още български туристи са блокирани в Дубай и Катар след ескалацията в Иран
Седмица след началото на напрежението в Близкия изток много българи остават блокирани извън страната и се свързват с нас, търсейки помощ за връщане у дома.
„От една седмица търсим начин да се приберем. Всеки ден нашите приятели в България звънят в Министерството на външните работи. Регистрираме се във всички възможни платформи, но все още не получаваме съдействие“, разказва Виктория Делева от Дубай.
Туроператори ще сезират съда в Хага заради оставени български туристи в Близкия изток
По думите ѝ нощта премина спокойно, въпреки че системата за аларми и предупреждения остава активна. „Малко се случва отново с алартите, но иначе е спокойно“, уточнява тя.
Въпреки опитите за контакт с дипломатическата служба в Дубай, българите срещат трудности. „Звъним до консулството, но връзката е ограничена. Има хора, които искат да се приберат, но не успяват да намерят път обратно. Надяваме се гражданската авиация да се възстанови възможно най-скоро и да осигури достъпни полети“, споделя Делева.
МВнР: Въздушното пространство на ОАЕ е отворено, извършват се търговски полети
Повече вижте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
