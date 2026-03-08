Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Иран, че сам е причинил взрива в училище в град Минаб в първия ден от военния конфликт. Изявлението му идва на фона на нови удари по иранска територия, включително по петролни бази и рафинерии.

Въпреки че разследването на американската армия все още не е приключило, Тръмп заяви, че според него атаката не е извършена от Съединените щати. По думите му данните сочат, че ударът е дело на самия Иран.

Израел съобщи за удари по командири на иранските сили „Кудс“ в Бейрут

Училището в Минаб се намира близо до комплекс на иранската Революционна гвардия. Според анализи е възможно сградата да е била поразена при атака срещу военна цел в района. Сателитни снимки обаче показват, че сградата е била ударена повече от веднъж, което поставя под съмнение версията за отклонила се ракета. Иранските власти съобщиха, че при бомбардировката са загинали около 160 души, повечето от които деца.

Тръмп заяви също, че САЩ няма да използват кюрдските сили като наземна армия за сваляне на режима в Иран. Той подчерта, че Вашингтон поддържа добри отношения с кюрдите и не желае те да бъдат въвлечени във войната.

Междувременно премиерът на Израел Бенямин Нетаняху призова иранците да се противопоставят на управлението в страната и да свалят режима.

Ескалация в Персийския залив: Иран нанесе нови въздушни удари по съседни арабски страни

През нощта американски и израелски удари бяха насочени към обекти от петролната инфраструктура на Иран. Силни пожари избухнаха край Техеран след атака срещу петролно депо и рафинерия.

Иран продължи и ответните удари в региона. Небостъргач се подпали в Кувейт след атака с дрон. В Дубай властите съобщиха за загинал човек, след като отломка от ракета или дрон, унищожени от противовъздушната отбрана, е паднала в близост до Международно летище Дубай.

Редактор: Ралица Атанасова