В Париж ще се проведе Втората среща на върха по ядрена енергия. По покана на Еманюел Макрон във френската столица е и служебният премиер Андрей Гюров, който ще участва в разговори между европейските лидери за бъдещето на ядрената енергия и електропреносната мрежа в Европа. Част от българската делегация е и служебният енергиен министър Трайчо Трайков.



Форумът се провежда на фона на прогнозите, че до средата на века глобалното потребление на електроенергия може да се удвои.

В момента по света работят над 400 ядрени реактора, които произвеждат около 9% от световната електроенергия. Според експертите – атомната енергия може да играе ключова роля в прехода към нисковъглеродна икономика.

Редактор: Дарина Методиева