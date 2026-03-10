Военноморските сили на САЩ са ескортирали петролен танкер през Ормузкия проток, съобщи американският министър на енергетиката Крис Райт. Това е първата подобна операция, откакто започна войната между САЩ, Израел и Иран.

„Военноморските сили на САЩ успешно ескортираха петролен танкер през Ормузкия проток, за да гарантират, че доставките на петрол към световните пазари ще продължат“, написа Райт в социалните мрежи.

Иран отрича да е затворил Ормузкия проток

Съобщението идва на фона на продължаващите бойни действия, които разтърсиха петролните пазари и доведоха до спиране на множество доставки на суров петрол.

Цените на петрола спаднаха рязко във вторник, след съобщението нза ескортирания танкер през стратегическия Ормузки проток. Фючърсите на сорта "Брент" се понижиха с около 15% до 84,09 долара за барел.

Скок в цената на петрола, борсовите индекси падат

Ормузкият проток, през който преминава значителна част от световния петролен трафик, на практика беше блокиран след началото на войната между САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Станимира Шикова