Aмериканският специален пратеник написа, че страните са се договорили да поддържат контакт

Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американски представители във Флорида в сряда. Това съобщи специалият пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Той уточнява, че екипите са обсъдили разнообразни теми и са се договорили да поддържат връзка. 

Зеленски е провел телефонен разговор с Тръмп

Дмитриев благодари на Уиткоф, нас зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, и на старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивния разговор. А той се състоя, след като САЩ отмениха някои санкции, засягащи руския петрол, за да облекчат цените в условията на конфликта с Иран.

След проведените кръгове от преговори за Украйна в Абу Даби и Женева, дипломатическият процес продължава, но е силно повлиян от новия голям конфликт в Близкия изток. Зеленски иска американският му колега Доналд Тръмп да засили натиска върху Путин. Украинският президент заяви, че неговият народ е „уморен“, но не е готов да приеме ултиматумите на Москва за предаване на огромни територии в източната част на страната.

Редактор: Цветина Петкова

