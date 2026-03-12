Руска делегация, водена от специалния пратеник на президента Владимир Путин Кирил Дмитриев, се срещна с американски представители във Флорида в сряда. Това съобщи специалият пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Той уточнява, че екипите са обсъдили разнообразни теми и са се договорили да поддържат връзка.

Today in Florida, the Russian delegation led by Special Envoy Kirill Dmitriev met with the U.S. delegation, including Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner, and White House Senior Advisor Josh Gruenbaum.



The teams discussed a variety of topics and agreed to stay in touch. — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) March 11, 2026

Зеленски е провел телефонен разговор с Тръмп

Дмитриев благодари на Уиткоф, нас зетя на Тръмп - Джаред Къшнър, и на старши съветника в Белия дом Джош Грюнбаум за продуктивния разговор. А той се състоя, след като САЩ отмениха някои санкции, засягащи руския петрол, за да облекчат цените в условията на конфликта с Иран.

След проведените кръгове от преговори за Украйна в Абу Даби и Женева, дипломатическият процес продължава, но е силно повлиян от новия голям конфликт в Близкия изток. Зеленски иска американският му колега Доналд Тръмп да засили натиска върху Путин. Украинският президент заяви, че неговият народ е „уморен“, но не е готов да приеме ултиматумите на Москва за предаване на огромни територии в източната част на страната.

Редактор: Цветина Петкова