Няколко големи банки призоваха служителите си да не посещават офисите в Дубай, след като Иран даде сигнал за готовност да насочва атаки срещу икономически центрове в Близкия изток и финансови институции, свързани със Съединените щати. Решението идва след нощна атака срещу банка в Иран.

Глобалната банка „Сити“ разпореди на персонала си незабавно да напусне сградата, която дълги години служеше като регионална централа в небостъргачите на Международния финансов център на Дубай. Вътрешно съобщение, прегледано от „Ню Йорк Таймс“, посочва „повишени опасения за сигурността“ и призовава всички да намерят „най-близкото безопасно място далеч от офиса“.

Британската банка „Стандард Чартърд“, която още миналата седмица беше препоръчала работа от вкъщи, поднови това указание в сряда, съобщиха двама души, запознати със случая. Финансовата институция, която има силно присъствие в Азия, Африка и Близкия изток, поддържа голям регионален център в Дубай.

В съседен Катар банката HSBC временно затвори и трите си клона. В официално изявление институцията подчерта: „Безопасността на нашите колеги и клиенти остава наш основен приоритет.“

Световният бизнес вече усеща последствията от войната. Финансовите пазари се колебаят рязко, а ирански дронове са атакували центрове за данни на „Амазон“ в региона.

Пет кораба са атакувани в Персийския залив и Ормузкия проток, снаряд удари контейнеровоз край ОАЕ

Държавната телевизия „Ислямска република Иран Бродкастинг“ информира, че сградата, свързана с банка „Сепах“, е била поразена с ракети. Говорителят на гвардейците заяви, че това действие дава на Иран право да атакува финансови компании на Съединените щати в региона и го определи като „пример за нелегитимно и нетрадиционно поведение във воденето на война“.

Новите заплахи предизвикаха силно безпокойство в Обединените арабски емирства и особено в Дубай - град, който от десетилетия се развива като блестящ и бързо растящ център на глобалния капитализъм.

През последните години банки, компании за управление на активи и хедж фондове откриха офиси там, привлечени от липсата на данък върху доходите и удобния достъп до огромното регионално богатство, контролирано от държави и частни инвеститори, свързани с петролната и газовата индустрия. По сходни причини западни финансисти започнаха да се насочват и към градове като Рияд в Саудитска Арабия, който също може да се превърне в рискова точка, ако конфликтът продължи да се разраства.

Говорител на „Сити“ заяви, че „огромното мнозинство“ от служителите на банката в Обединените арабски емирства вече работят дистанционно и че решението за изпразване на офисите е взето „като допълнителна предпазна мярка“.

