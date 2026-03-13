Южна Калифорния се оказа под влиянието на ранна гореща вълна, която изненада местните жители и туристи с нетипично високи температури за началото на март. Синоптиците съобщиха, че термометрите в региона могат да достигнат до 32 градуса по Целзий, като има вероятност да бъдат счупени дневните рекорди. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за горещини за Лос Анджелис, валидно от четвъртък сутринта до петък вечерта.

Някои жители споделиха своите впечатления от нетипичното време. Брандън коментира: "Чувствам се сякаш лятото е дошло. Предполагам обаче, че тези температури, по това време на годината, са свързани с глобалното затопляне, което бавно ни засяга всички".

Гореща вълна: Как хората в Испания се справят с високите температури

Други, като Ловела, която е посетител от Аризона, приеха горещото време като приятна промяна: "В момента е наистина горещо. Ние сме от Финикс, където също е много горещо, така че за нас е приятно".

Много хора се стекоха към брега на океана в Санта Моника, където слънцето и високите температури привлякоха както местни, така и туристи. Дий отбеляза, че нетипичното време за Лос Анджелис е тревожно: "Мисля, че би било наивно изобщо да не се притесняваме, защото това не е типично за града".

За посетителите от по-студените региони, като Канада, горещата вълна се оказа приятна изненада. Антъни сподели: "Времето е прекрасно. Съвсем различно е от Канада, където в момента е много студено".

Сухите ветрове в Калифорния отново се засилват

В публикация в социалните мрежи кметът на Лос Анджелис призова жителите и туристите да се хидратират и да търсят прохладни места, за да се предпазят от високите температури.

Тази ранна гореща вълна подчертава нетипичните климатични условия, които все по-често се свързват с глобалното затопляне и оказват влияние върху ежедневието на хората в региона.

Редактор: Цветина Петкова