Войната на САЩ и Израел с Иран продължава трета седмица, но един от най-заплашителните съюзници на Техеран - хутите, все още не са насочили ракетите и дроновете си към кораби в Червено море. Именно те бяха основната мишена на йеменските бунтовници след началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Това пише египетският журналист Хамза Хендауи в анализ във в. “Нешънъл”.

Според експерти възможните обяснения са опит за самосъхранение, стратегическо търпение и вътрешни проблеми.

Макар че е добра новина за корабоплаването и енергийните пазари, липсата на атаки от страна на хутите озадачава експертите, които бяха почти сигурни, че групировката ще се включи в конфликта на страната на Иран от първия ден, подобно на ливанската “Хизбула” и иракските милиции.

Хутите спират атаките срещу Израел и кораби в Червено море след примирието в Газа

Една от теориите е, че Иран отлага атаките на хутите срещу плавателни съдове в Червено море като резервен ход и тази проява на търпение е част от стратегия на изчакване, казва експертът по Близкия изток от мозъчния тръст “Международна кризисна група” Майкъл Хана. По думите му тази потенциална ескалация може да бъде използвана от Техеран в бъдеще.

Блокадата на Ормузкия проток в устието на Персийския залив, през който преминава около 20% от световната търговия с петрол, вече доведе до рязък скок в цените на енергията. Нападения срещу корабоплаването към Червено море може да предизвикат допълнително поскъпване и да засегнат икономиките в региона и по целия свят.

Хутите започнаха да извършват атаки отвъд границите си, далеч преди войната в Газа. Те обстрелваха Израел, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. Рияд оглави насочен срещу тях съюз в Йемен от началото на 2015 г., шест месеца след като бунтовниците превзеха столицата Сана и започнаха да се придвижват към други области на държавата, чието крайбрежие включва южния вход към Червено море - пролива Баб ал Мандеб.

Според пенсионирания египетски генерал Самир Рагеб хутите са се споразумели със САЩ, а може би и със Саудитска Арабия за спиране на атаките. „Те рискуват да загубят благоразположението и на двете страни, ако започнат нападения срещу корабоплаването в момент, когато САЩ имат огромно военноморско присъствие в региона”, добавя Рагеб. По думите му, ако атаките на хутите в Червено море носеха на Иран някаква стратегическа стойност, вече щяха да се извършват.

Рагеб допуска още, че в момента бунтовниците са заети с разрешаването на вътрешни проблеми, свързани със сепаратистко движение в контролирания от правителството Южен Йемен, което представлява заплаха за управлението им.

„Това, което виждаме, е стратегическа пауза. Те чакат да се координират с Иран и изчисляват как да изпратят силно послание към САЩ и Израел. С други думи, не става въпрос за заздравяване на рани от предишни атаки срещу Йемен, а за избор на подходящ момент и очакване на сигнал“, казва Салма Хасан, специалист по въпросите на Йемен от Каирския институт за изследване на правата на човека.

Редактор: Цветина Петрова