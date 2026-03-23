Кандидатът на Социалистическата партия Еманюел Грегоар спечели изборите за кмет на Париж. Той ще поеме поста от съпартийката си Ан Идалго, след като резултатите от втория тур на вота показаха убедителна преднина за левицата.

В същото време крайната десница постигна категоричен успех в Ница – ключов град на Френската Ривиера.

Вотът се разглежда като важен тест за политическия баланс във Франция преди президентските избори през 2027 г.

Грегоар обяви победата си, след като междинните резултати показаха, че изпреварва кандидата на консерваторите Рашида Дати, която впоследствие призна загубата си. Той заяви, че „тази вечер победи една визия за Париж - жизнен и прогресивен град“, след което се отправи към кметството с велосипед.

Новият кмет подчерта още, че столицата ще бъде „сърцето на съпротивата“ срещу съюза между десницата и крайната десница в навечерието на президентската надпревара.

Вторият тур на местните избори се проведе в около 1500 населени места, като кметовете и общинските съветници се избират за срок от шест години. Избирателната активност към 17:00 ч. местно време достигна малко над 48% – по-висока спрямо 2020 г., но по-ниска в сравнение с 2014 г., сочат данни на Министерството на вътрешните работи на Франция.

В Ница крайната десница постигна един от най-силните си резултати, като бе избран Ерик Сиоти - бивш консерватор, който се присъедини към Национален сбор на Марин Льо Пен. Въпреки това, партията на Льо Пен претърпя загуби в някои от ключовите си цели. В Марсилия действащият кмет Беноа Паян от левицата запази поста си срещу кандидата на крайната десница Франк Ализио.

Номинираните от крайната десница не успяха да пробият и в Ним и Тулон - два стратегически важни града за „Национален сбор“.

Още на първия тур миналата седмица бяха избрани кметове в около 93% от общо 35 000 населени места, основно там, където се състезаваха независими кандидати или имаше ограничена конкуренция.

